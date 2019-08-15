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16:01   15 Августа 2019
Политика

Клишас уверен, что российские законы о митингах соответствуют мировым

Клишас уверен, что российские законы о митингах соответствуют мировым

Российская практика проведения митингов соответствует мировому опыту и не выходит за рамки допустимых ограничений гражданских прав и свобод, уверен сенатор Совфеда РФ Андрей Клишас.

Клишас утверждает, что ограничения во время массовых мероприятий направлены на обеспечение безопасности граждан.

«Российская практика регулирования соответствует мировому опыту и не выходит за рамки допустимых ограничений прав и свобод граждан, которые имеют место в любом демократическом государстве», — заявил Клишас в своем блоге на сайте Совфеда.

Клишас уверен, что российские законы о митингах соответствуют мировым

Сенатор отметил, что в некоторых европейских странах для обеспечения общественного порядка правоохранительные органы запрещают проведение митингов и акций на социально значимых объектах. Например, в в Великобритании нельзя проводить публичные мероприятия у Вестминстерского дворца, Виндзорского замка и штаб-квартиры правительственной связи.

«Законодательством ряда развитых юрисдикций предусматривается разрешительный порядок проведения публичных мероприятий, предполагающий необходимость согласования места и времени его проведения с органами государственной власти», — отметил Клишас.

После несогласованных протестных акций 27 июля и 3 августа, организованных в поддержку экс-кандидатов в Мосгордуму, которым ЦИК отказал в регистрации из-за превышенного процента бракованных подписей и предоставления неверных сведений об имуществе комиссии, 14 человек оказались фигурантами уголовного дела.

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Автор: Тимофей Булочкин
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