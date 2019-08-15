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Супруга Павла Мамаева навестила мужа перед слушанием по УДО
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16:00   15 Августа 2019
Россия

Фронтмен Little Big впервые официально устроился на работу

Фронтмен Little Big впервые официально устроился на работу

Блогер и основатель музыкальной группы Little Big Илья Прусикин, который также известен под псевдонимом «Ильич», теперь работает в «Связном». Конечно, не продавцом, а всего лишь креативным директором.

Эта должность станет первой в его трудовой книжке, рассказали в сотовом ритейлере. А все началось с выпуска «Трэш Лото» на YouTube-канале «КликКлак»: участники, как обычно, затеяли спор и «Ильич» проиграл его.

В «Связном» объяснили, что руководство решило пригласить Прусикина на эту должность именно после публикации данного выпуска. Теперь музыкант будет отвечать за разработку и реализацию рекламы, поддерживать имидж компании и даже сможет запустить собственные проекты.

Генеральный директор организации Оксана Гуськова отметила, что они очень долго искали подходящего человека на этот пост.

«И когда мы узнали, что «Ильич» в поиске работы, сомнений не было, что он идеально справится с этой ролью», — подчеркнула она.

Фронтмен Little Big впервые официально устроился на работу

Сам блогер удивился такому количеству предложений. Он уверен, что теперь корпоративы «Связного», у которого пять тысяч магазинов и в пять раз больше сотрудников, будут «огонь».

«Мне пока сложно разобраться в происходящем, но интересно… Конечно, в плане бизнеса у меня тоже есть пара идей — и о них я скоро готов буду рассказать», — добавил «Ильич».

Что касается гастролей Little Big, то они пройдут по расписанию. Назначение фронтмена им не помешает.

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Автор: Анна Манц
#работа #youtube #связной

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