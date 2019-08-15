Летчик-испытатель Толбоев назвал птиц бичом Подмосковья

Почетный президент Международного авиационно-космического салона МАКС Магомед Толбоев в комментарии Царьграду назвал героями пилотов Airbus А321, которые посадили самолет «Уральских авиалиний» с 226 пассажирами на борту в кукурузном поле. Все выжили. По его словам, впервые экипаж не запаниковал, а сработал профессионально.

«Они молодцы. Фантастические пилоты. И при жестком дефиците времени они сделали то, что должен сделать профессионал», — подчеркнул Магомед Толбоев.

Летчик-испытатель считает, что птицы для Подмосковья — огромная проблема. Предварительно, во время взлета стая птиц попала в двигатели, поэтому они заглохли. Магомед Толбоев объяснил, что в Подмосковье нет таких огромных систем, идеально отпугивающих птиц, а взлетная полоса превышает пять километров. Также в области кукурузные поля и Москва-река.

«Сейчас это бич Подмосковья. Птицы совсем обнаглели, поэтому с ними как бороться?», — резюмировал Толбоев.