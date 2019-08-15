Путин поручил главе Курганской области решить вопрос с газификацией

Российский президент Владимир Путин посоветовал врио губернатора Курганской области Вадиму Шумкову скоординировать работу с компанией «Газпром», чтобы решить проблему газификации региона. Стенограмму встречи опубликовали на сайте Кремля 15 августа.

Шумков рассказал Путину о социально-экономическом положении субъекта, а также о мерах, которые реализуются для его развития. В Курганской области насчитывается десять приграничные районов, в которых нет газа.

Глава РФ отметил, что данный вопрос необходимо скоординировать с «Газпромом», который сможет провести магистральную труду. Разводка же ложится на плечи региональных властей.

«Газпром» же до конечного потребителя не доводит», — объяснил он.

Врио губернатора указал, что разводящие сети имеются в региональной собственности. Он хочет продать их энергетической компании и на вырученную сумму решить ряд проблем по разводке и новому строительству.

«Газпрому» они нужны, мы обсуждаем сейчас цену», — заверил областной глава.

Президент одобрил шаг и произнес: