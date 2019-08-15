Российская миссия в ЦАР провела уроки истории в школах Банги

Российская миссия в Центральноафриканской республике провела уроки истории для школьников в Банги. Об этом сообщает агенство Beafrika в четверг, 15 августа.

Мероприятия 8-9 августа были посвящены Дню независимости ЦАР. Занятия проходили в интерактивной форме. Школьники ответили на различные вопросы об истории ЦАР. После конкурса дети получили подарки от миссии.

В рамках занятий детям показали мультфильм об отношениях и дружбе между ЦАР и Россией, отмечает издание. Россияне также объявили футбольный турнир между школьными командами, который запланирован на сентябрь. Отмечается, что администрация школы и ученики положительно оценили идею — футбол популярен в африканском регионе и его развитие также очень важно для ЦАР.