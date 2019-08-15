Певица Валерия и ее муж Пригожин откладывают деньги на пенсию

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Teleprogramma.pro поделился, как они с супругой — певицей Валерией — думают о будущем.

По его словам, мать жены ежемесячно получает от государства только 12 тысяч рублей, тогда как одна коммуналка «съедает» порядка 23 тысяч. Исходя из этого, Валерия задумалась и о своей старости.

Звездная пара приняла решение самостоятельно откладывать деньги, чтобы обеспечить беззаботную пенсию. Пригожин посоветовал россиянам сделать аналогичный шаг. Он также понимает, что не все могут себе это позволить, ведь некоторые действительно живут «от зарплаты до зарплаты». Вместе с тем, даже маленькая сумма может стать хорошей инвестицией в собственное будущее, подчеркнул собеседник.

При этом, супруги также возлагают надежду на детей. Напомним, что они получают образование за границей — это может стать хорошей основой для обеспеченной жизни. Пригожин считает, что дети вспомнят, кто их вырастил и поставил на ноги, когда он состарится.