Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Участников массовых беспорядков в Москве Конона и Жукова оставили под арестом

Участников массовых беспорядков в Москве Конона и Жукова оставили под арестом

 Участника массовых беспорядков в Москве Миняйло оставили под арестом

Участника массовых беспорядков в Москве Миняйло оставили под арестом
Протокол о прекращении взаимного признании виз стран СНГ направили лидеру Армении

Протокол о прекращении взаимного признании виз стран СНГ направили лидеру Армении

 Атамбаев стал фигурантом еще двух дел

Атамбаев стал фигурантом еще двух дел

Прокуратура Кабо-Верде требует депортировать 11 задержанных россиян

Прокуратура Кабо-Верде требует депортировать 11 задержанных россиян

 Власти Гибралтара освободили экипаж иранского танкера Grace 1

Власти Гибралтара освободили экипаж иранского танкера Grace 1
Участников массовых беспорядков в Москве Конона и Жукова оставили под арестом

Участников массовых беспорядков в Москве Конона и Жукова оставили под арестом

 Участника массовых беспорядков в Москве Миняйло оставили под арестом

Участника массовых беспорядков в Москве Миняйло оставили под арестом
Протокол о прекращении взаимного признании виз стран СНГ направили лидеру Армении

Протокол о прекращении взаимного признании виз стран СНГ направили лидеру Армении

 Атамбаев стал фигурантом еще двух дел

Атамбаев стал фигурантом еще двух дел

Прокуратура Кабо-Верде требует депортировать 11 задержанных россиян

Прокуратура Кабо-Верде требует депортировать 11 задержанных россиян

 Власти Гибралтара освободили экипаж иранского танкера Grace 1

Власти Гибралтара освободили экипаж иранского танкера Grace 1
15:17   15 Августа 2019
Россия

Певица Валерия и ее муж Пригожин откладывают деньги на пенсию

Певица Валерия и ее муж Пригожин откладывают деньги на пенсию

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Teleprogramma.pro поделился, как они с супругой — певицей Валерией — думают о будущем.

По его словам, мать жены ежемесячно получает от государства только 12 тысяч рублей, тогда как одна коммуналка «съедает» порядка 23 тысяч. Исходя из этого, Валерия задумалась и о своей старости.

Звездная пара приняла решение самостоятельно откладывать деньги, чтобы обеспечить беззаботную пенсию. Пригожин посоветовал россиянам сделать аналогичный шаг. Он также понимает, что не все могут себе это позволить, ведь некоторые действительно живут «от зарплаты до зарплаты». Вместе с тем, даже маленькая сумма может стать хорошей инвестицией в собственное будущее, подчеркнул собеседник.

Певица Валерия и ее муж Пригожин откладывают деньги на пенсию

При этом, супруги также возлагают надежду на детей. Напомним, что они получают образование за границей — это может стать хорошей основой для обеспеченной жизни. Пригожин считает, что дети вспомнят, кто их вырастил и поставил на ноги, когда он состарится.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#пенсия #пригожин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...