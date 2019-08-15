Участников массовых беспорядков в Москве Конона и Жукова оставили под арестом

Московский городской суд в четверг, 15 августа, оставил под арестом студента МГТУ имени Баумана Даниила Конона, которого обвинили в участии в массовых беспорядках в Москве 27 июля, передает корреспондент ТАСС из зала суда. Даниил Конон останется под стражей до 11 октября.

По словам судьи, выслушали мнения сторон и решили заключить под стражу обвиняемого законно и обоснованно, поэтому апелляционную жалобу не удовлетворили. Студент собирал подписи за незарегистрированного кандидата в депутаты Московской городской думы Ивана Жданова. Даниил Конон вину не признал.

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированного митинга, который состоялся в субботу, 27 июля, в столице арестовали 13 человек. Валерий Костенок единственный среди фигурантов, кто признал вину и раскаялся.