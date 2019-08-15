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 Участника массовых беспорядков в Москве Миняйло оставили под арестом

Участника массовых беспорядков в Москве Миняйло оставили под арестом
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15:18   15 Августа 2019
Россия

Участника массовых беспорядков в Москве Миняйло оставили под арестом

Участника массовых беспорядков в Москве Миняйло оставили под арестом

Мосгорсуд признал законным арест седьмого фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло, отклонив апелляцию адвоката о домашнем аресте или залоге.

Родители Миняйло были готовы внести залог в миллион рублей, также защита ходатайствовала об освобождении под личные поручительства.

«Решение об избрании меры пресечения оставить без изменения», — заявила судья Елена Гученкова.

Сам Миняйло не считает себя виновным. Он является одним из 14 фигурантов уголовных дел о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, 13 из которых заключены под стражу.

В четверг Мосгорсуд оставил под арестом Владислава Синицу, обвиняемого в призывах убивать детей силовиков, которые работали на несанкционированных митингах 27 июля и 3 августа. Студент «Бауманки» Даниил Конон также остался под арестом по решению суда.

Участника массовых беспорядков в Москве Миняйло оставили под арестом 

Административные и уголовные дела были заведены после несогласованных протестных акций, организованных в поддержку экс-кандидатов в Мосгордуму, которым ЦИК отказал в регистрации из-за превышенного процента бракованных подписей и предоставления неверных сведений об имуществе комиссии.

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Автор: Тимофей Булочкин
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