«Наголодавшую» себе миллионы донатов Соболь высмеяли в соцсетях

Юрист ФБК Любовь Соболь решила завершить свою показательную голодовку. Она объявила о ее прекращении накануне.

Соболь объяснила отмену голодовки просьбой матери активиста Алексея Миняйло, который занимался ее сборщиками подписей. Он голодал вместе с ней 32 дня, находясь в СИЗО.

Ее коллега по Фонду Иван Жданов тоже перестал голодать, сбежав за границу между двумя административными арестами.

Отмена голодовки Соболь привлекла внимание многих блогеров и медиаперсон, которые прокомментировали ее поступок в Telegram и на других платформах.

Журналист и член Общественной палаты Екатерина Винокурова считает, что Соболь не преследовала цель «помочь» активисту, она занимается саморекламой. Ведь Соболь остается есть на свободе, а Миняйло - за решеткой, отмечает журналист, пишет ПолитЭксперт.

Телеведущий Владимир Соловьев заметил, что в реальность намерений Соболь никто не верил в принципе.

Политолог Алексей Мухин уверен, что Соболь вообще не голодала, обманув сторонников и прессу. По его мнению, представители оппозиции догадались, что незаконные митинги бесполезны и собираются «слить» протестную кампанию, переключаясь на тему «Умного голосования».

Напомним, сторонники Алексея Навального Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов и Константин Янкаускас, а также мундеп Илья Яшин участвовали в предвыборной кампании за место в Мосгордуме, но не были зарегистрированы на выборы из-за выявленных подделок в подписных листах.

Соболь в знак протеста начала «голодать» 13 июля, а также вместе с другими экс-кандидатами стала призывать людей на несогласованные митинги.