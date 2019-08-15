Ужесточить процедуру сбора подписей для самовыдвиженцев предложили в ЦИК

Член ЦИК Николай Булаев предложил ужесточить процедуру сбора подписей для независимых кандидатов. Об этом он заявил на пресс-конференции по подведению итогов регистрации кандидатов в МГД.

Булаев считает, что умышленно нарушивший правила сбора подписей кандидат не должен быть зарегистрирован. Ранее Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков и еще несколько претендующих на регистрацию кандидатами в депутаты предоставили в избиркомы подписные листы с поддельными автографами и подписями мертвых людей.

«Если у сборщика есть «умершие», то все его подписи нужно признавать недействительными. Если мы хотим честных выборов, избирательная система должна стоять жестко на том, чтобы не допускать несправедливость и беззаконие», — заявил Буев.

Кроме сборщиков за поддельные подписи Булаев предложил ввести наказание и для кандидатов, которые сдали документы с фальсификацией в комиссию. «А то мы всех наказываем, а сам кандидат вне наказания», — добавил он.

Булаев добавил, что изменения в процедуре сбора подписей в ЦИК готовы обсуждать, но обсуждение будет острым.

«ЦИК пытается прогнозировать последствия, мы когда «Мобильного избирателя» вводили, мы переругались друг с другом напрочь», — заключил член ЦИК.

Ранее глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил о намерении отправить следственным органам поддельные подписи экс-кандидатов, поданные в избиркомы для регистрации на московские выборы.