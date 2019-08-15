Иосиф Пригожин пообещал помочь актеру Эрику Робертсу получить российский паспорт

Американский актер Эрик Робертс заявил, что хочет получить гражданство РФ. Продюсер Иосиф Пригожин пообещал помочь исполнить такое желание.

Старший брат Джулии Робертс известен по таким фильмам, как «Поезд-беглец», «Одиссей», «Анатомия страсти», «Герои», «Чак». Актер стал почетным гостем международного турнира по боевому самбо, который проходит в Сочи. Обладатель черного пояса по тхэквондо, Робертс никогда не скрывал любви к России.

«Я хочу получить второе гражданство, и оно будет российское! Я никак не дождусь, когда получу российское гражданство», — заявил актер в интервью РИА Новости.

Российский продюсер Иосиф Пригожин пообещал помочь ему с получением российского паспорта в ускоренном порядке. По его словам, если понадобится, он напишет прошение президенту. Пригожин уверен, что мировых звезд привлекает тот факт, что «в России налоговое бремя очень лояльное по сравнению с американским».

«Американские власти обязывают своих граждан платить налоги в казну США даже с доходов, которые они получают за рубежом. Это очень жестко», — объяснил продюсер.

Напомним, гражанство РФ уже есть у американского бойца смешанных единоборств Джеффри Монсона, американский актера Стивена Сигала, южнокорейского спортсмена Виктор Ан, французского актера Жерара Депардье.