Депутат Марченко пригрозил Пугачевой и Киркорову тюрьмой за заборы у воды

О перспективе ареста банковского счета певицы Аллы Пугачевой изданию «Комсомольская правда» сообщила юрист Галина Бодрова, комментируя шумиху вокруг особняка Примадонны в поселке Малые Бережки Истринского района Подмосковья. Вокруг возведенного в начале 90-х трехэтажного дома вырос железный забор, который, как полагают чиновники, преградил доступ соседям к водоему.

«Если Алла Борисовна сама не погасит штраф, то могут арестовать ее банковский счет и списать сумму штрафа», — объяснила Бодрова.

В декабре прошлого года Алле Борисовне пришел штраф в размере трех тысяч рублей, однако звезда, по каким-то причинам, его не погасила. Вслед за первым на певицу наложили второй штраф уже в двукратном размере. База ФССП свидетельствует о том, что Пугачева задолжала государству шесть тысяч рублей.

Депутат Госдумы Евгений Марченко, который живо интересовался проблемами звездного семейства в 2009 году, в комментарии «Политике Сегодня» встал на сторону обитателей Малых Бережков и других жителей страны, которые по воле более состоятельных сограждан лишаются доступа к водоемам.

«Это вообще системная проблема, когда строят дома на берегу и перегораживают доступ людям к воде. <…> Я бы увеличил сумму штрафов, как минимум, раз в десять. И сделал бы по нарастающей. Один раз заплатил, второй раз еще больше заплатил, а если сам не сносит, упорствует в своем правонарушении, то можно с третьего или четвертого раза уголовную ответственность. Не взирая на чины и звания. Алла Пугачева, Филипп Киркоров, еще кто-нибудь из них, богатый олигарх — без разницы. Если, например, с третьего раза не сносит, демонстрирует неуважение к закону и обществу, должно быть возбуждение уголовного дела. Я бы такой механизм сделал», — сказал Марченко.

В дом, огражденный злополучным забором, как уточнили в комментарии «КП» местные жители, Примадонна не наведывалась уже много лет. Особняк певица подарила на свадьбу внуку Никите, которого обитатели Малых Бержеков характеризуют, как простого и приветливого парня.