Иосиф Пригожин призвал девочек не становиться «просто сосудами для родов»

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в комментарии Nation News напомнил, что родился на Кавказе, где девушки рожали в 16-18 лет. По его словам, конечно, это ранняя стадия, но в восточных семьях так принято.

«У них вся жизнь посвящена материнству. Мне кажется, что любой человек должен получить образование и знания, а не быть просто сосудом для родов», — добавил продюсер.

Глава Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский отмечал, что в некоторых уголках страны рождение детей в несовершеннолетнем возрасте считается нормальным. По информации Федеральной службы государственной статистики, в 2018 году четыре 12-летних девочки впервые стали матерями, 34 ребенка родили 13-летние. У 14-летних рожениц появились 190 детей, причем четыре ребенка уже вторые в семье.