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14:41   15 Августа 2019
Россия

Глава МГИК намерен отправить поддельные подписи экс-кандидатов следствию

Глава МГИК намерен отправить поддельные подписи экс-кандидатов следствию

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что комиссия всегда лояльно относилась к кандидатам с поддельными подписями, но сейчас намерен отправить фальсифицированные автографы в следственные органы.

Горбунов заявил, что закон в отношении кандидатов на выборы, подделывающих подписи за свое выдвижение, необходимо менять.

«Да, надо менять законодательство, нельзя близко подпускать [к власти] людей, которые хотят создавать законы и сами же их нарушают. Мы 4 года лояльно относились к этому, ни одного такого сборщика не посадили, ни одного кандидата», — сообщил Горбунов на пресс-конференции по подведению итогов регистрации кандидатов в МГД.

Глава Мосгоризбиркома собирается направить фальсификации, среди которых есть подписи за Любовь Соболь, Илью Яшина, Дмитрия Гудкова и других кандидатов «от независимой оппозиции» в следственные органы. Тогда разбираться с подделкой документов придется Следственному комитету.

«Мы обязательно направим все эти подделки в следственные органы и число желающих рисовать сразу уменьшиться»,  — заключил Горбунов.

Глава МГИК намерен отправить поддельные подписи экс-кандидатов следствию

Ранее Горбунов заявлял, что регламент сбора подписей за кандидатов стоит изменить и напомнил о перспективах электронного голосования, которое могло бы обеспечить лучшую верификацию личности граждан, подписавшихся в поддержку того или иного кандидата. 

Глава МГИК намерен отправить поддельные подписи экс-кандидатов следствию

Половину экс-кандидатов, пытавшихся через ЦИК оспорить выводы почерковедов, на выборы также не пустили также справки о недвижимости за рубежом, а одного и вовсе использование злоупотребление админресурсом.

За досрочный старт избирательной кампании на выборах в Мосгордуму никого из экс-кандидатов не отстраняли, хотя, как минимум, Соболь, как выяснил ФАН, с помощью январского псевдорасследования против петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, пыталась опередить своих конкурентов на выборах в МГД. 

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Автор: Тимофей Булочкин
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