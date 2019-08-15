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Протокол о прекращении взаимного признании виз стран СНГ направили лидеру Армении

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14:46   15 Августа 2019
Россия

Лавров обсудит с главой МИД Германии ситуацию на Украине и в Сирии

Лавров обсудит с главой МИД Германии ситуацию на Украине и в Сирии

Министр иностранных дел РФ 21 августа встретится с коллегой из ФРГ Хайко Маасом в Москве. Они обсудят ситуацию на Украине, в Сирии, вокруг Ирана, а также поднимут вопросы стратегической стабильности, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

В ходе встречи министры обменяются мнениями по самым актуальным международным проблемам, обсудят вопросы двусторонней повестки дня, а также уделят время взаимодействию стран в научно-образовательной и торгово-экономической сферах.

Ранее сообщалось, что Лавров 20 августа проведет встречу с коллегой из Ганы Ширли Айоркор Ботчвей. Она посетит столицу РФ в рамках рабочего визита. Планируется, что они обсудят освоение запасов углеводородных ресурсов.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #германия #лавров #политика

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