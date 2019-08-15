Путин заявил о крайне низких зарплатах в Курганской области

Российский лидер Владимир Путин назвал крайне низким уровень зарплат в Курганской области. Об этом он заявил на встрече с врио главы региона Вадимом Шумковым в четверг, 15 августа.

Встреча состоялась в Ново-Огарево, говорится на сайте Кремля. Шумков проинформировал Путина о социально-экономической ситуации и мерах по развитию региона. По его словам, Курганская область отстает от соседей по нескольким показателям, в том числе по ВРП на душу населения.

«Достаточно тяжелые показатели по экономике в части предпринимательской деятельности», — отметил Шумков.

Изучая слайды, глава государства также отметил, что разрыв по тарифам на электроэнергию составляет 4,78. Путин указал Шумкову и на уровень зарплат в регионе.

«Средняя начисленная – крайне низкая», — заявил российский лидер.

По словам Шумкова, за минувшие семь лет госдолг региона вырос в девять раз, структура бюджета составляет 3,5 миллиарда рублей, а более 40% – трансферты из федерального бюджета. Количество пенсионеров составляет 89%, что на 4% выше показателя по стране. Кроме того, в регионе снизился уровень рождаемости на 28% с 2012 года.