Тест парашютной системы миссии ExoMars-2020 продолжается из-за проблем со стороны Европы

Испытания парашютной системы для совместной миссии России и Европы ExoMars-2020 продолжаются из-за проблем, выявленных при испытаниях в Швеции. Об этом сообщили в пресс-службе государственной корпорации «Роскосмос» 15 августа.

В публикации напомнили, что миссия к Марсу запланирована на «астрономическое окно», то есть с 26 июля по 13 августа. Прибытие на красную планету должно состояться в 2021 году.

Продолжаются испытания парашютной системы проекта #ExoMars2020 — https://t.co/dcxKZWLvga Работы с европейским марсоходом «Розалинд Франклин» (Rosalind Franklin) и российской посадочной платформой «Казачок» близятся к завершению pic.twitter.com/pVXKaY5PLX — РОСКОСМОС (@roscosmos) August 15, 2019

5 августа стало известно о неудачных испытаниях парашютной системы, которую разработали европейские специалисты. Стоит отметить, что Европейское космическое агентство подтвердило информацию лишь спустя неделю. Как оказалось, ткань купола порвалась.

Однако, это была не первая неисправность. Аналогичная ситуация произошла на испытаниях 28 мая: раскрытие прошло в штатном режиме, но ткань была порвана. ЕКА планировало доработать систему. Новые тесты парашютов должны состояться до конца текущего года и в 2020 году.

В миссии ExoMars-2020 участвуют два модуля — европейский и российский, где второй является десантным. В него также входят посадочное устройство «Казачок» и марсоход «Розалинд Франклин», на которых установлены в общей сумме 13 разработок России и девять Европы. Ожидается, что посадка десантного модуля пройдет в марте 2021 года.