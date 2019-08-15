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14:20   15 Августа 2019
Весь мир

Прокуратура Кабо-Верде требует депортировать 11 задержанных россиян

Прокуратура Кабо-Верде требует депортировать 11 задержанных россиян

Генеральная прокуратура Кабо-Верде требует выслать из страны одиннадцать российских моряков, которых задержали в январе. Об этом сообщили в самом ведомстве. 

Судно Eser под флагом Панамы, следовавшее в Марокко, задержали во время остановки в порту Прая на Кабо-Верде после смерти одного из членов экипажа. Об этом сообщали в российском посольстве в этой стране 1 февраля.

В заявлении уголовной полиции Кабо-Верде сообщалось, что с судна было конфисковано 260 тюков весом в 9,57 тонны. Экспертиза показала, что там находился кокаин. Над 11 задержанными моряками состоялся суд, их взяли под стражу.

29 июля следствие прекратили и предъявили морякам обвинения в наркотрафике и причастности к организованной преступности.

Генпрокуратура Кабо-Верде потребовала депортировать моряков со своей территории, отмечается на сайте ведомства.

Также указывается, что судно Eser и все его содержимое, включая оборудование и технику, конфискуется в пользу Кабо-Верде.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #политика #кабо-верде

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