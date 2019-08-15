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 Путин по телефону обсудил с эмиром Катара ситуацию в Персидском заливе

Путин по телефону обсудил с эмиром Катара ситуацию в Персидском заливе
Протокол о прекращении взаимного признании виз стран СНГ направили лидеру Армении

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Власти Гибралтара освободили экипаж иранского танкера Grace 1

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САА атаковали линии снабжения боевиков в сирийском Идлибе
13:42   15 Августа 2019
Россия

Путин по телефону обсудил с эмиром Катара ситуацию в Персидском заливе

Путин по телефону обсудил с эмиром Катара ситуацию в Персидском заливе

Российский президент Владимир Путин созвонился с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, сообщили в кремлевской пресс-службе 15 августа.

Отмечается, что инициатором звонка выступила катарская сторона. Стороны подняли тему Персидского залива, в частности проблематику региона, обеспечение его безопасности и стабильности. Путин и Аль Тани также рассмотрели расписание двусторонних контактов.

«Обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-катарского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах», — добавили в публикации.

Путин по телефону обсудил с эмиром Катара ситуацию в Персидском заливе

Напомним, что ситуация в Персидском заливе за последние месяцы значительно обострилась. В середине июля на Оманском заливе, который расположен рядом с Персидским, подорвались нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. Предполагается, что этому послужила активация магнитных мин. Официальных данных все еще нет, однако Иран отрицает причастность к инциденту.

В том же месяце Корпус стражей исламской революции, который является частью иранских ВС, задержал британский танкер Stena Impero. Его сопроводили в порт Бендер-Аббас из Ормузского пролива. Так власти республики ответили на задержание своего танкера силами британского Гибралтара 4 июля.

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Автор: Анна Манц
#путин #телефон #персидский залив #катар

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