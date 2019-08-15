Губернатор Подмосковья поблагодарил пилотов А321 за спасение пассажиров

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил благодарность пилотам самолета А321, предотвратившим трагедию, а также отметил труд медиков, оказывающих помощь пострадавшим во время аварийной посадки.

«Сегодня в Жуковском аварийно приземлился самолет. Слава Богу, никто не погиб. Спасибо пилотам, которые попали в опасную ситуацию и сделали так, что все остались живы. Благодарю врачей и медиков, которые сделали все, чтобы пассажиры получили помощь», — заявил Воробьев, сообщает телеканал «360».

Воробьев напомнил и о спасательных службах, работавших на месте посадки с первых минут. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пилотов аварийно севшего пассажирского «аэробуса» наградят и призвал журналистов дождаться результатов расследования причин аварии. По предварительным данным, в двигатель самолета при взлете попали птицы, но эта информация пока не подтверждена.

«В Раменскую ЦРБ за помощью обратились 29 человек, но госпитализация понадобилась только одной женщине. Ее жизнь вне опасности. Сейчас на месте работают экстренные службы — все в штатном режиме», — заключил Воробьев.

В самолете находилось 226 пассажиров, все выжили. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, в Межгосударственном авиационном комитете создали специальную комиссию для расследования произошедшего.