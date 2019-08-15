После аварийной посадки А-321 в Подмосковье за медпомощью обратились 55 человек

Число пострадавших при жесткой посадке самолета возросло до 55 человек, сообщили в экстренных службах региона.

Отмечается, что после происшествия к медикам за помощью обратились 55 человек, в том числе 17 детей.

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс Жуковский - Симферополь. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. При взлете, оторвавшись от земли, лайнер столкнулся со стаей чаек. Попадание птиц в двигатели вызвало технический сбой, что привело к совершению лайнером жесткой посадки. Инцидент произошел в Раменском районе Подмосковья.

Минздрав РФ ранее сообщил, что в больницу после жесткой посадки попали 23 человека. По информации ведомства, в настоящее время госпитализирован только один человек, остальных отпустили.