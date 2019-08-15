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После аварийной посадки А-321 в Подмосковье за медпомощью обратились 55 человек

После аварийной посадки А-321 в Подмосковье за медпомощью обратились 55 человек

 Путин по телефону обсудил с эмиром Катара ситуацию в Персидском заливе

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Протокол о прекращении взаимного признании виз стран СНГ направили лидеру Армении

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 Атамбаев стал фигурантом еще двух дел

Атамбаев стал фигурантом еще двух дел

Власти Гибралтара освободили экипаж иранского танкера Grace 1

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 САА атаковали линии снабжения боевиков в сирийском Идлибе

САА атаковали линии снабжения боевиков в сирийском Идлибе
13:48   15 Августа 2019
Россия

После аварийной посадки А-321 в Подмосковье за медпомощью обратились 55 человек

После аварийной посадки А-321 в Подмосковье за медпомощью обратились 55 человек

Число пострадавших при жесткой посадке самолета возросло до 55 человек, сообщили в экстренных службах региона.

Отмечается, что после происшествия к медикам за помощью обратились 55 человек, в том числе 17 детей.

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс Жуковский - Симферополь. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. При взлете, оторвавшись от земли, лайнер столкнулся со стаей чаек. Попадание птиц в двигатели вызвало технический сбой, что привело к совершению лайнером жесткой посадки. Инцидент произошел в Раменском районе Подмосковья.

Минздрав РФ ранее сообщил, что в больницу после жесткой посадки попали 23 человека. По информации ведомства, в настоящее время госпитализирован только один человек, остальных отпустили.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #происшествия #жесткая посадка #а321

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