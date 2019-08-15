МГУ остался в первой сотне Шанхайского рейтинга вузов ARWU

Московский государственный университет имени Ломоносова вновь оказался в топ-100 Шанхайского рейтинга вузов Academic Ranking of World Universities, сообщили в пресс-службе проекта «Социальный навигатор» 16 августа.

МГУ расположился на 87-м месте, а в прошлом году его ставили на 86-ю строку. Санкт-Петербургский государственный университет, Новосибирский государственный университет и Московский физико-технический институт также закрепились на первых 500 строках.

Кроме этого, в первую тысячу также вошли Московский инженерно-физический институт, Томский государственный университет, Уральский федеральный университет, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Национальный исследовательский технологический университет и НИУ Высшая школа экономики.

В текущем году для публикации топ-тысячи лучших вузов специалисты оценили свыше 1,8 тысяч высших учреждений. Как обычно, рейтинг составлялся на базе ряда показателей, в том числе на количестве выпускников и преподавателей с Нобелевской, либо Филдсовской премиями, а также на основе цитируемости опубликованных статей. Топ ежегодно публикуется уже 16 лет.