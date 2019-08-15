Пропавший в лесу в Омской области трехлетний ребенок найден живым

Спасатели нашли живым трехлетнего мальчика, который во вторник пропал в лесу в Большереченском районе Омской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД в четверг, 15 августа.

Ребенка обнаружили в трех километрах от места пропажи на болотистой местности. По предварительным данным, у мальчика обезвоживание, его доставляют к медикам. Малыша два дня искали полицейские, местные жители, волонтеры. Всего в поисковых мероприятиях участвовали от 400 до 600 человек, было прочесано более 50 квадратных километров.

Ребенок пропал во вторник, 13 августа. Родители приехали с ним в лес за ягодами и оставили одного в машине на 15 минут. Обнаружив пропажу сына, они около трех часов искали его самостоятельно, затем обратились в полицию. По факту пропажи малыша региональный СК возбудил дело.