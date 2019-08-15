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После аварийной посадки А-321 в Подмосковье за медпомощью обратились 55 человек

 Путин по телефону обсудил с эмиром Катара ситуацию в Персидском заливе

Путин по телефону обсудил с эмиром Катара ситуацию в Персидском заливе
Протокол о прекращении взаимного признании виз стран СНГ направили лидеру Армении

Протокол о прекращении взаимного признании виз стран СНГ направили лидеру Армении

 Атамбаев стал фигурантом еще двух дел

Атамбаев стал фигурантом еще двух дел

Власти Гибралтара освободили экипаж иранского танкера Grace 1

Власти Гибралтара освободили экипаж иранского танкера Grace 1

 САА атаковали линии снабжения боевиков в сирийском Идлибе

САА атаковали линии снабжения боевиков в сирийском Идлибе
13:30   15 Августа 2019
Россия

Призывавший убивать детей силовиков блогер Синица останется под арестом

Призывавший убивать детей силовиков блогер Синица останется под арестом

Мосгорсуд оставил под арестом Владислава Синицу, обвиняемого в призывах убивать детей силовиков, работавших на несогласованных митингах 

Судья Мосгорсуда постановил оставить без изменения решение Пресненского суда столицы. Синица будет находиться под арестом до 3 октября, ему грозит до шести лет колонии. Обвиняемый признает, что разместил соответствующую запись в социальной сети, но не считает, что призвал кого-то к убийствам таким образом.

Синица общался с адвокатом во время перерыва. Он сообщил корреспонденту ФАН, что условия содержания у него в СИЗО «лучше, чем дома». Минусом Синица считает невозможность читать в изоляторе что пишут о нем федеральные СМИ.

Ранее экс-кандидаты на выборы в Мосгордуму, не допущенные ЦИК до регистрации из-за бракованных подписей, организовали несанкционированные митинги 27 июля и 3 августа, участие в которых обернулось для некоторых протестующих административными и уголовными делами

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Автор: Тимофей Булочкин
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