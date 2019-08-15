Корректировка орбиты МКС успешно завершилась

Российские специалисты закончили корректировать орбиту Международной космической станции, сообщил представитель ЦНИИмаш в комментарии РИА Новости 15 августа.

Стоит отметить, что работа проходила в два этапа. Первый стартовал в 8.53 по московскому времени и продлился 585 секунд. Второе включение двигательной установки корабля «Прогресс МС-12» также прошло успешно.

Собеседник уточнил, что новые параметры орбиты станции будут доступны немногим позже.

Напомним, что мероприятие было необходимо для оптимального запуска и последующей стыковки космического корабля «Союз МС-14» с МКС. Пуск запланирован на 22 августа. Отсутствие человеческого экипажа станет особенностью полета, ведь ракета доставит на орбитальную станцию аватара Федора, который будет помогать отечественным космонавтам.

На данный момент над Землей находятся российские специалисты Алексей Овчинин и Александр Скворцов, американцы Ник Хейг, Кристина Кук и Эндрю Морган, а также итальянец от Европейского космического агентства Лука Пармитано.