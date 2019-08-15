Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
После аварийной посадки А-321 в Подмосковье за медпомощью обратились 55 человек

После аварийной посадки А-321 в Подмосковье за медпомощью обратились 55 человек

 Путин по телефону обсудил с эмиром Катара ситуацию в Персидском заливе

Путин по телефону обсудил с эмиром Катара ситуацию в Персидском заливе
Протокол о прекращении взаимного признании виз стран СНГ направили лидеру Армении

Протокол о прекращении взаимного признании виз стран СНГ направили лидеру Армении

 Атамбаев стал фигурантом еще двух дел

Атамбаев стал фигурантом еще двух дел

Власти Гибралтара освободили экипаж иранского танкера Grace 1

Власти Гибралтара освободили экипаж иранского танкера Grace 1

 САА атаковали линии снабжения боевиков в сирийском Идлибе

САА атаковали линии снабжения боевиков в сирийском Идлибе
После аварийной посадки А-321 в Подмосковье за медпомощью обратились 55 человек

После аварийной посадки А-321 в Подмосковье за медпомощью обратились 55 человек

 Путин по телефону обсудил с эмиром Катара ситуацию в Персидском заливе

Путин по телефону обсудил с эмиром Катара ситуацию в Персидском заливе
Протокол о прекращении взаимного признании виз стран СНГ направили лидеру Армении

Протокол о прекращении взаимного признании виз стран СНГ направили лидеру Армении

 Атамбаев стал фигурантом еще двух дел

Атамбаев стал фигурантом еще двух дел

Власти Гибралтара освободили экипаж иранского танкера Grace 1

Власти Гибралтара освободили экипаж иранского танкера Grace 1

 САА атаковали линии снабжения боевиков в сирийском Идлибе

САА атаковали линии снабжения боевиков в сирийском Идлибе
13:07   15 Августа 2019
Россия

Модератором пленарной сессии ВЭФ-2019 станет ведущий ABC News Стефанопулос

Модератором пленарной сессии ВЭФ-2019 станет ведущий ABC News Стефанопулос

Пятый юбилейный Восточный экономический форум (ВЭФ) состоится во Владивостоке 4—6 сентября. Он традиционно пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в четверг, 15 августа. Пленарное заседание ВЭФ-2019 состоится 5 сентября. На нем ожидаются премьер Индии Нарендра Моди, премьер Японии Синдзо Абэ, премьер Малайзии Махатхир Мохамад, а также президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

В этом году модератором пленарной сессии во Владивостоке станет ведущий ABC News Джордж Стефанопулос, отметил пресс-секретарь.

«Дальний Восток — важная, инвестиционно привлекательная (площадка): ускоренное развитие, много вопросов для обсуждения», — резюмировал Песков.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#песков #вэф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...