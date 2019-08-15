Модератором пленарной сессии ВЭФ-2019 станет ведущий ABC News Стефанопулос

Пятый юбилейный Восточный экономический форум (ВЭФ) состоится во Владивостоке 4—6 сентября. Он традиционно пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в четверг, 15 августа. Пленарное заседание ВЭФ-2019 состоится 5 сентября. На нем ожидаются премьер Индии Нарендра Моди, премьер Японии Синдзо Абэ, премьер Малайзии Махатхир Мохамад, а также президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

В этом году модератором пленарной сессии во Владивостоке станет ведущий ABC News Джордж Стефанопулос, отметил пресс-секретарь.