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После аварийной посадки А-321 в Подмосковье за медпомощью обратились 55 человек

После аварийной посадки А-321 в Подмосковье за медпомощью обратились 55 человек

 Путин по телефону обсудил с эмиром Катара ситуацию в Персидском заливе

Путин по телефону обсудил с эмиром Катара ситуацию в Персидском заливе
Протокол о прекращении взаимного признании виз стран СНГ направили лидеру Армении

Протокол о прекращении взаимного признании виз стран СНГ направили лидеру Армении

 Атамбаев стал фигурантом еще двух дел

Атамбаев стал фигурантом еще двух дел

Власти Гибралтара освободили экипаж иранского танкера Grace 1

Власти Гибралтара освободили экипаж иранского танкера Grace 1

 САА атаковали линии снабжения боевиков в сирийском Идлибе

САА атаковали линии снабжения боевиков в сирийском Идлибе
12:58   15 Августа 2019
Россия

Песков призвал дождаться результатов расследования по делу о жесткой посадке Airbus 321

Песков призвал дождаться результатов расследования по делу о жесткой посадке Airbus 321

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в четверг, 15 августа, что Кремль знает о случившемся у международного аэропорта Жуковский. Журналисты добавили, что на территории столичного аэропорта расположена несанкционированная свалка, и там постоянно летают стаи птиц. Возможно, они попали в двигатель самолета, который аварийно сел в кукурузном поле.

Представитель СМИ попросили Пескова уточнить, считает ли Кремль, что случившееся говорит о двух вещах — во-первых, о неких проблемах у аэропорта «Жуковский», которые необходимо решить, а во-вторых, о проблеме несанкционированных свалок, передает Федеральное агентство новостей.

«Естественно, это происшествие будет разбираться, расследоваться, будут устанавливаться причины», — сказал пресс-секретарь президента. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#кремль #самолет #свалка #жуковский

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