Песков призвал дождаться результатов расследования по делу о жесткой посадке Airbus 321

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в четверг, 15 августа, что Кремль знает о случившемся у международного аэропорта Жуковский. Журналисты добавили, что на территории столичного аэропорта расположена несанкционированная свалка, и там постоянно летают стаи птиц. Возможно, они попали в двигатель самолета, который аварийно сел в кукурузном поле.

Представитель СМИ попросили Пескова уточнить, считает ли Кремль, что случившееся говорит о двух вещах — во-первых, о неких проблемах у аэропорта «Жуковский», которые необходимо решить, а во-вторых, о проблеме несанкционированных свалок, передает Федеральное агентство новостей.