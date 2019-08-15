Власти Гибралтара освободили экипаж иранского танкера Grace 1

Власти Гибралтара освободили капитана и трех членов экипажа иранского танкера Grace 1, который был задержан в начале июля. Об этом сообщило издание Gibraltar Chronicle, ссылаясь на местное правительство.

Отмечается, что за несколько часов до освобождения танкера США попросили власти Гибралтара о задержке, из-за чего решение отсрочили до 16.00 четверга.

Добиться освобождения удалось благодаря усилиям юристов и дипломатов иранской стороны.

Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций Евросоюза в отношении САР. Судно перевозило сырую нефть в Сирию. Сообщалось, что танкер задержали по просьбе Соединенных Штатов.

Полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд оставил их под стражей до 15 августа.