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Власти Гибралтара освободили экипаж иранского танкера Grace 1

Власти Гибралтара освободили экипаж иранского танкера Grace 1

 САА атаковали линии снабжения боевиков в сирийском Идлибе

САА атаковали линии снабжения боевиков в сирийском Идлибе
13:16   15 Августа 2019
Весь мир

Власти Гибралтара освободили экипаж иранского танкера Grace 1

Власти Гибралтара освободили экипаж иранского танкера Grace 1

Власти Гибралтара освободили капитана и трех членов экипажа иранского танкера Grace 1, который был задержан в начале июля. Об этом сообщило издание Gibraltar Chronicle, ссылаясь на местное правительство.

Отмечается, что за несколько часов до освобождения танкера США попросили власти Гибралтара о задержке, из-за чего решение отсрочили до 16.00 четверга.

Добиться освобождения удалось благодаря усилиям юристов и дипломатов иранской стороны.

Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций Евросоюза в отношении САР. Судно перевозило сырую нефть в Сирию. Сообщалось, что танкер задержали по просьбе Соединенных Штатов.

Полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд оставил их под стражей до 15 августа.

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Автор: Ольга Шпакова
#сша #гибралтар #иран #политика #танкер #весь мир

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