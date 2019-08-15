Российский лидер Владимир Путин в четверг, 15 августа, работает в Москве. У президента запланирован международный телефонный разговор, о котором в Кремле сообщат позже. Об этом информирует ФАН со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Кроме того, у Путина состоится несколько рабочих встреч, в том числе с врио губернатора Курганской области Вадимом Шумковым. Песков подчеркнул, что это традиционное общение с главами регионов.

«Путин особое внимание уделяет общению с врио, после того как они входят в курс дела и понимают уже картину своего субъекта федерации», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Песков также поздравил журналистов, с тем, что 234 пассажира и семь членов экипажа Airbus A321, экстренно севшего на поле под Жуковским остались живы.