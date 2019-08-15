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После аварийной посадки А-321 в Подмосковье за медпомощью обратились 55 человек

 Путин по телефону обсудил с эмиром Катара ситуацию в Персидском заливе

Путин по телефону обсудил с эмиром Катара ситуацию в Персидском заливе
Протокол о прекращении взаимного признании виз стран СНГ направили лидеру Армении

Протокол о прекращении взаимного признании виз стран СНГ направили лидеру Армении

 Атамбаев стал фигурантом еще двух дел

Атамбаев стал фигурантом еще двух дел

Власти Гибралтара освободили экипаж иранского танкера Grace 1

Власти Гибралтара освободили экипаж иранского танкера Grace 1

 САА атаковали линии снабжения боевиков в сирийском Идлибе

САА атаковали линии снабжения боевиков в сирийском Идлибе
12:49   15 Августа 2019
Россия

Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина

Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина

Российский лидер Владимир Путин в четверг, 15 августа, работает в Москве. У президента запланирован международный телефонный разговор, о котором в Кремле сообщат позже. Об этом информирует ФАН со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Кроме того, у Путина состоится несколько рабочих встреч, в том числе с врио губернатора Курганской области Вадимом Шумковым. Песков подчеркнул, что это традиционное общение с главами регионов.

«Путин особое внимание уделяет общению с врио, после того как они входят в курс дела и понимают уже картину своего субъекта федерации», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Песков также поздравил журналистов, с тем, что 234 пассажира и семь членов экипажа Airbus A321, экстренно севшего на поле под Жуковским остались живы.

«Пожелаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал, и поздравим героев-летчиков, которые спасли жизни людей. И мальчик тоже пятилетний у нас под Омском живой нашелся. Поэтому — слава богу!», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #песков

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