Сирийская арабская армия освободила еще больше земель в северной части Хамы и на юге Идлиба от членов террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»*, сообщило «Федеральное агентство новостей».

По сообщениям корреспондента ФАН, военные правительственных сил нанесли удары по линиям снабжения и укреплениям боевиков в населенных пунктах Аль-Тамана и Хан-Шейхун провинции Идлиб. В результате джихадисты понесли масштабные потери. Стоит отметить, что САА действовали из Сукейка, который освободили накануне, 14 августа.

Местные источники также сообщили об уничтожении террористов и их ракетных установок в населенных пунктах Кафр-Зета и Аль-Латамина, которые располагаются на севере провинции Хама.

Масштабная операция против террористов в южной части Идлиба и в северной Хаме стартовала несколько месяцев назад. Причиной послужили многочисленные нарушения соглашения по Идлибской зоне деэскалации со стороны бандформирований. Бойцы САА продолжают зачищать остатки группировок, которые скрываются в районе идлибского города Аль-Хубейт.

* «Джебхат ан-Нусра» — террористическая организация, запрещена на территории России.