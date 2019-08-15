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 Путин по телефону обсудил с эмиром Катара ситуацию в Персидском заливе

Путин по телефону обсудил с эмиром Катара ситуацию в Персидском заливе
Протокол о прекращении взаимного признании виз стран СНГ направили лидеру Армении

Протокол о прекращении взаимного признании виз стран СНГ направили лидеру Армении

 Атамбаев стал фигурантом еще двух дел

Атамбаев стал фигурантом еще двух дел

Власти Гибралтара освободили экипаж иранского танкера Grace 1

Власти Гибралтара освободили экипаж иранского танкера Grace 1

 САА атаковали линии снабжения боевиков в сирийском Идлибе

САА атаковали линии снабжения боевиков в сирийском Идлибе
12:37   15 Августа 2019
Россия

Большинство россиян считают, что смогут погасить кредит без затруднений

Большинство россиян считают, что смогут погасить кредит без затруднений

Большинство россиян, имеющих кредиты, заявили, что в последний год не испытывали трудностей с выплатами (66%). При этом 60% опрошенных считают, что смогут погасить займы без особых затруднений. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в четверг, 15 августа.

Непогашенные кредиты есть у 51% опрошенных. Чаще всего россияне тратят на ежемесячную выплату от 10% до 20% семейного дохода (31%). Еще 16% выделяют на задолженности от 21% до 30% бюджета. Для 13% имеющих займы ежемесячный платеж составляет от 41% до 50% семейного дохода.

В целом 60% имеющих кредит считают, что смогут погасить его без особых затруднений. Среди 35–44-летних такой процент 63, а среди 45–59-летних — 65. При этом 38% респондентов заявили, что погашение займа может вызвать у них сложности. В основном (41%), это молодежь до 24 лет и те, кому больше 60 лет.

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Автор: Арсений Аскольский
#кредит #вциом

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