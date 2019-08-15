Большинство россиян считают, что смогут погасить кредит без затруднений

Большинство россиян, имеющих кредиты, заявили, что в последний год не испытывали трудностей с выплатами (66%). При этом 60% опрошенных считают, что смогут погасить займы без особых затруднений. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в четверг, 15 августа.

Непогашенные кредиты есть у 51% опрошенных. Чаще всего россияне тратят на ежемесячную выплату от 10% до 20% семейного дохода (31%). Еще 16% выделяют на задолженности от 21% до 30% бюджета. Для 13% имеющих займы ежемесячный платеж составляет от 41% до 50% семейного дохода.

В целом 60% имеющих кредит считают, что смогут погасить его без особых затруднений. Среди 35–44-летних такой процент 63, а среди 45–59-летних — 65. При этом 38% респондентов заявили, что погашение займа может вызвать у них сложности. В основном (41%), это молодежь до 24 лет и те, кому больше 60 лет.