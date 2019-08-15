Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
После аварийной посадки А-321 в Подмосковье за медпомощью обратились 55 человек

После аварийной посадки А-321 в Подмосковье за медпомощью обратились 55 человек

 Путин по телефону обсудил с эмиром Катара ситуацию в Персидском заливе

Путин по телефону обсудил с эмиром Катара ситуацию в Персидском заливе
Протокол о прекращении взаимного признании виз стран СНГ направили лидеру Армении

Протокол о прекращении взаимного признании виз стран СНГ направили лидеру Армении

 Атамбаев стал фигурантом еще двух дел

Атамбаев стал фигурантом еще двух дел

Власти Гибралтара освободили экипаж иранского танкера Grace 1

Власти Гибралтара освободили экипаж иранского танкера Grace 1

 САА атаковали линии снабжения боевиков в сирийском Идлибе

САА атаковали линии снабжения боевиков в сирийском Идлибе
После аварийной посадки А-321 в Подмосковье за медпомощью обратились 55 человек

После аварийной посадки А-321 в Подмосковье за медпомощью обратились 55 человек

 Путин по телефону обсудил с эмиром Катара ситуацию в Персидском заливе

Путин по телефону обсудил с эмиром Катара ситуацию в Персидском заливе
Протокол о прекращении взаимного признании виз стран СНГ направили лидеру Армении

Протокол о прекращении взаимного признании виз стран СНГ направили лидеру Армении

 Атамбаев стал фигурантом еще двух дел

Атамбаев стал фигурантом еще двух дел

Власти Гибралтара освободили экипаж иранского танкера Grace 1

Власти Гибралтара освободили экипаж иранского танкера Grace 1

 САА атаковали линии снабжения боевиков в сирийском Идлибе

САА атаковали линии снабжения боевиков в сирийском Идлибе
12:47   15 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Протокол о прекращении взаимного признании виз стран СНГ направили лидеру Армении

Протокол о прекращении взаимного признании виз стран СНГ направили лидеру Армении

Правительство Армении на заседании в четверг, 15 августа, порекомендовало президенту утвердить протокол о прекращении действия соглашения о взаимном признании виз стран-участниц Содружества независимых государств от 13 ноября 1992 года. Армянский министр иностранных дел Зограб Мнацаканян представил проект постановления.

Согласно документу, одобрили проект указа армянского лидера об утверждении протокола о прекращении действия соглашения о взаимном признании виз стран СНГ.

«Представить документ на утверждение президента», — добавил глава МИД Армении.

Ереван заключал двусторонние соглашения о безвизовом режиме с Москвой, Ашхабадом, Минском, Нур-Султаном, Душанбе, Тбилиси, Киевом и Кишиневом. Министерство иностранных дел Армении считает целесообразным утвердить протокол, который подписали в 2014 году. Документ вступит в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием последнего уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#правительство #армения #визы #снг

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...