Протокол о прекращении взаимного признании виз стран СНГ направили лидеру Армении

Правительство Армении на заседании в четверг, 15 августа, порекомендовало президенту утвердить протокол о прекращении действия соглашения о взаимном признании виз стран-участниц Содружества независимых государств от 13 ноября 1992 года. Армянский министр иностранных дел Зограб Мнацаканян представил проект постановления.

Согласно документу, одобрили проект указа армянского лидера об утверждении протокола о прекращении действия соглашения о взаимном признании виз стран СНГ.

«Представить документ на утверждение президента», — добавил глава МИД Армении.

Ереван заключал двусторонние соглашения о безвизовом режиме с Москвой, Ашхабадом, Минском, Нур-Султаном, Душанбе, Тбилиси, Киевом и Кишиневом. Министерство иностранных дел Армении считает целесообразным утвердить протокол, который подписали в 2014 году. Документ вступит в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием последнего уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур.