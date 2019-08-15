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Протокол о прекращении взаимного признании виз стран СНГ направили лидеру Армении

Протокол о прекращении взаимного признании виз стран СНГ направили лидеру Армении

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Власти Гибралтара освободили экипаж иранского танкера Grace 1

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САА атаковали линии снабжения боевиков в сирийском Идлибе
13:36   15 Августа 2019
Россия

После мнимой голодовки Любовь Соболь стала выглядеть на миллион

После мнимой голодовки Любовь Соболь стала выглядеть на миллион

Ведущая радио «Эхо Москвы» Тония Самсонова предложила собрать с россиян миллион рублей, чтобы экс-кандидат на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку.

Такое предложение Самсонова озвучила в Facebook, предложив пользователям «разменять» голодовку на миллион рублей ежемесячных пожертвований в «Фонд борьбы с коррупцией», возглавляемый Алексеем Навальным. Журналистка предложила россиянам посылать Соболь деньги с сопутствующими просьбами остановить свою голодовку, начатую в протест Центризбиркому после отказа регистрировать ее как кандидата на выборы в МГД из-за бракованных подписей.

Соболь пообещали миллион и она прекратила голодовку

Вечером 13 июля Соболь заявила о прекращении голодовки, но не ради мужа или малолетней дочери, а по просьбе матери Алексея Миняйло — сборщика подписей штаба Соболь, тоже «голодающего» в ее поддержку.

После объявления голодовки пользователи Telegram заподозрили Соболь в нарушении своего обещания: канал «Шавки Красовского» опубликовал видеозапись, на котором Соболь ест суп в столичном ресторане. О заказах, сделанных из «Центра сбора подписей», где голодала Соболь, свидетельствовали и курьеры сервиса «Яндекс.Еда», доставлявшие еду из грузинского кафе к зданию.

Соболь пообещали миллион и она прекратила голодовку

Ранее  бывшие кандидаты призывали москвичей к участию в несогласованных акциях еще до объявления результатов проверки подписей в поддержку экс-кандидатов всеми избиркомами. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что незаконные митинги — шантаж избирательных комиссий. Некоторые из участников незаконных акций 27 июля и 3 августа находятся под административными и уголовными арестами.

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Автор: Тимофей Булочкин
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