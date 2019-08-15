Вашингтон считает интересным предложение Зеленского расширить «нормандский формат»

Америка заинтересована предложением расширить нормандский формат за счет Соединенных Штатов или Британии и рассматривает эту возможность. Такое заявление сделал временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в интервью изданию «Европейская правда».

Глава Украины Владимир Зеленский уже поднял этот вопрос, отметил он.

По мнению Зеленского, так как нормандский формат, существующий в той форме, что имеет сейчас, не имеет успеха и не смог привести к каким-то определенным результатам, поэтому он считает нужным пригласить присоединиться американцев или британцев. По словам Тейлора, США считают такое предложение интересным.

При этом Тейлор отметил, что необходима позиция всех участников переговоров в "нормандском формате".

На переговорах по этому поводу США представляет спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, который также считает предложение привлекательным, уточнил дипломат.

Напомним, что «Нормандская четверка» занимается урегулированием ситуации на востоке Украины. В нее входят главы четырех стран - России, Германии, Украины и Франции.

Стоит отметить, что Франция не считает нужным вносить изменение нормандского формата в повестку дня.