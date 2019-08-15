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 Мосгорсуд оставил в СИЗО Жукова, призывавшего к беспорядкам на незаконной акции 27 июля

Мосгорсуд оставил в СИЗО Жукова, призывавшего к беспорядкам на незаконной акции 27 июля
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12:09   15 Августа 2019
Россия

Мосгорсуд оставил в СИЗО Жукова, призывавшего к беспорядкам на незаконной акции 27 июля

Мосгорсуд оставил в СИЗО Жукова, призывавшего к беспорядкам на незаконной акции 27 июля

Мосгорсуд оставил в СИЗО пятого обвиняемого в организации массовых беспорядков на незаконном митинге 27 июля — Егора Жукова, который ранее подавал жалобу на арест. Таким образом, постановление Пресненского районного суда от 2 августа судья оставила без изменения.

Срок ареста Жукова был установлен до 27 сентября. Обвиняемый —  студент четвертого курса факультета «Социальных наук» Высшей школы экономики.  

В конце июля в Москве начались незаконные протестные акции, на которых происходят массовые беспорядки. Организаторами выступают экс-кандидаты в Мосгордуму, которым отказали в регистрации. Причина отказа оппозиционерам проста и прописана в законе — количество «бракованных» подписей превысило допустимый порог. Так, у незарегистрированного кандидата Любови Соболь в подписных листах выявили автографы умерших людей, дубли и подделки. Рисовкой подписей занимались специально нанятые люди.

Мосгорсуд оставил в СИЗО Жукова, призывавшего к беспорядкам на незаконной акции 27 июля

Во время беспорядков 27 июля и 3 августа были зафиксированы провокации — протестующие бросали в полицейских бутылки, распыляли газ. Законный митинг 10 августа тоже не обошелся без действий провокаторов — они кидали дымовые шашки, перекрывали дороги и разбивали стекла машин. Слаженные действия полиции позволили восстановить общественный порядок.

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Автор: Саида Габиева
#митинг #мосгорсуд #жуков

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