Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Лавров уверен, что ситуация с мирным договором между Японией и РФ не зашла в тупик

Лавров уверен, что ситуация с мирным договором между Японией и РФ не зашла в тупик

 Мосгорсуд оставил в СИЗО Жукова, призывавшего к беспорядкам на незаконной акции 27 июля

Мосгорсуд оставил в СИЗО Жукова, призывавшего к беспорядкам на незаконной акции 27 июля
Атамбаев стал фигурантом еще двух дел

Атамбаев стал фигурантом еще двух дел

Две белорусские туристки погибли в горах Грузии

Две белорусские туристки погибли в горах Грузии

Вашингтон считает интересным предложение Зеленского расширить «нормандский формат»

Вашингтон считает интересным предложение Зеленского расширить «нормандский формат»

 Дата и формат диалога между властями и оппозицией Венесуэлы остаются неизвестными

Дата и формат диалога между властями и оппозицией Венесуэлы остаются неизвестными
Лавров уверен, что ситуация с мирным договором между Японией и РФ не зашла в тупик

Лавров уверен, что ситуация с мирным договором между Японией и РФ не зашла в тупик

 Мосгорсуд оставил в СИЗО Жукова, призывавшего к беспорядкам на незаконной акции 27 июля

Мосгорсуд оставил в СИЗО Жукова, призывавшего к беспорядкам на незаконной акции 27 июля
Атамбаев стал фигурантом еще двух дел

Атамбаев стал фигурантом еще двух дел

Две белорусские туристки погибли в горах Грузии

Две белорусские туристки погибли в горах Грузии

Вашингтон считает интересным предложение Зеленского расширить «нормандский формат»

Вашингтон считает интересным предложение Зеленского расширить «нормандский формат»

 Дата и формат диалога между властями и оппозицией Венесуэлы остаются неизвестными

Дата и формат диалога между властями и оппозицией Венесуэлы остаются неизвестными
12:02   15 Августа 2019
Россия

Поисковики нашли кепку пропавшего в омской тайге трехлетнего мальчика

Поисковики нашли кепку пропавшего в омской тайге трехлетнего мальчика

Представитель Следственного комитета РФ в четверг, 15 августа, сообщил, что поисковики нашли кепку трехгодовалого мальчика, который пропал в лесу в Омской области, но не ребенка. Мальчик пропал днем во вторник, 13 августа. Родители оставили малыша одного в салоне машины и ушли собирать ягоды. Вернувшись, обнаружили пропажу сына.

Ребенка ищут около 600 полицейских, волонтеры, местные жители, вертолеты Росгвардии и два частных самолета. В поисковом отряде «Лиза Алерт Омск» сообщили, что на подмогу прибыли пилот беспилотного летательного аппарата и картограф из Москвы, а также члены «Лиза Алерт» из Новосибирской области. Поиски не прекращались и ночью.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил незамедлительно подключить дополнительные силы и средства, чтобы круглосуточно искать мальчика. Контролирует расследование уголовного дела центральный аппарат ведомства. Следователи добавили, что отец опознал кепку ребенка. Также Бастрыкин потребовал установить причины и обстоятельства исчезновения трехлетнего мальчика.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#ребенок #следственный комитет #пропал #омск

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...