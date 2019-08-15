Поисковики нашли кепку пропавшего в омской тайге трехлетнего мальчика

Представитель Следственного комитета РФ в четверг, 15 августа, сообщил, что поисковики нашли кепку трехгодовалого мальчика, который пропал в лесу в Омской области, но не ребенка. Мальчик пропал днем во вторник, 13 августа. Родители оставили малыша одного в салоне машины и ушли собирать ягоды. Вернувшись, обнаружили пропажу сына.

Ребенка ищут около 600 полицейских, волонтеры, местные жители, вертолеты Росгвардии и два частных самолета. В поисковом отряде «Лиза Алерт Омск» сообщили, что на подмогу прибыли пилот беспилотного летательного аппарата и картограф из Москвы, а также члены «Лиза Алерт» из Новосибирской области. Поиски не прекращались и ночью.

Ночью в Омской области в мероприятиях по поиску 3-летнего Коли Бархатова, потерявшегося в лесу, участвовали около 600 человек – полицейские, сотрудники Росгвардии и других ведомств, волонтеры. Наряды сотрудников ГАИ выставлены по всем проселочным дорогам.#Омск #полиция #поиск pic.twitter.com/YVQ7h1M355 — Сайт МВД России (@mvd_official) 15 августа 2019 г.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил незамедлительно подключить дополнительные силы и средства, чтобы круглосуточно искать мальчика. Контролирует расследование уголовного дела центральный аппарат ведомства. Следователи добавили, что отец опознал кепку ребенка. Также Бастрыкин потребовал установить причины и обстоятельства исчезновения трехлетнего мальчика.