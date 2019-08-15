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11:46   15 Августа 2019
Весь мир

США ввели санкции против экс-главы спецслужб Судана и его семьи

США ввели санкции против экс-главы спецслужб Судана и его семьи

США ввели санкции против экс-главы Национальной службы разведки и безопасности Судана Салаха Гоша, его жены и дочери в среду, 14 августа. Вашингтон считает, что чиновник «грубо нарушал права человека». 

Об этом говорится заявлении госсекретаря Майкла Помпео. Госдеп «располагает достоверной информацией о том, что Салах Гош  причастен к пыткам во время пребывания на посту главы службы». Помпео также подчеркнул, что Гошу и «его ближайшим родственникам» запрещен въезд на территорию США.

Гош подал в отставку 13 апреля — через день после военного переворота в Судане. 11 апреля военные взяли власть в руки, а президента Омара аль-Башира арестовали. Сейчас он находится в тюрьме. В стране создали Переходный военный совет (ПВС), который будет руководить страной до выборов, намеченных на 2020 год.

Оппозиция призвала к скорейшему формированию гражданского правительства и начала забастовку против ПВС.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #санкции #судан

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