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11:51   15 Августа 2019
Россия

Военные России заняли второе место на конкурсе «АрМИ-2019» «Мастер-оружейник»

Военные России заняли второе место на конкурсе «АрМИ-2019» «Мастер-оружейник»

Российские военнослужащие получили серебро на конкурсе «Мастер-оружейник» пятых Армейских международных играх, который состоялся в Китае.

Всего в испытании участвовали шесть команд, которые представляли Армению, Иран, Казахстан, Китай, Россию и Узбекистан. Они отбуксировали многотонную технику, провели необходимые ремонтные мероприятия и произвели контрольный выстрел.

«Мастер-оружейник» проводили на китайском вооружении в условиях сильной жары. Первое место занял взвод из Китайской Народной Республики.

Военные России заняли второе место на конкурсе «АрМИ-2019» «Мастер-оружейник»

Всего в Китае проходят четыре конкурса: «Безопасная среда», «Мастер-оружейник», «Суворовский натиск» и «Чистое небо». 24 команды из разных стран состязаются на тренировочной базе Корла в Синьцзянском военном округе. Также ряд испытаний пройдет на территориях Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Монголии, России и Узбекистана.

Военные России заняли второе место на конкурсе «АрМИ-2019» «Мастер-оружейник»

3 августа глава российского министерства обороны генерал армии Сергей Шойгу открыл юбилейные Армейские игры, которые будут проходить до 17 августа на территории десяти стран. Церемония состоялась на военном полигоне «Алабино» в Подмосковье.

Во время выступления министр выразил уверенность, что участники достойно справятся с испытаниями, добьются успехов, а также проявят «силу духа и твердость характера». По его словам, «АрМИ» — это мировой бренд, который становится только популярнее.

«В течение двух недель на территории десяти государств в захватывающих поединках сойдутся лучшие военные специалисты из 39 стран», — отмечал Шойгу.

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Автор: Анна Манц
#шойгу #китай #военные #арми-2019

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