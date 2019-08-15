Черные ящики аварийно севшего Airbus А321 в Подмосковье расшифрует МАК

Бортовые самописцы пассажирского самолета Airbus А321, который после возгорания аварийно сел в кукурузном поле в Раменском районе рядом с аэропортом Жуковский, направят на расшифровку в Межгосударственный авиационный комитет. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Благодаря действиям пилотов, которые посадили самолет в ручном режиме, все выжили.

«Ящики изъяли и направили на расшифровку в МАК», — сообщили правоохранители.

В четверг, 15 августа, утром пассажирский самолет Airbus A321, который следовал рейсом Москва — Симферополь, после вылета из аэропорта Жуковский жестко сел в подмосковном поле. Предварительно, в время взлета стая птиц попала в двигатели. Обороты пропали, двигатель заглох. Следователи возбудили уголовное дело.

Сегодня пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин вошли в историю. Эти двое парней спасли более 200 человек, посадив неисправный самолет А321 на кукурузное поле. 15 августа 2019 мог стать черным днем для России. Но на пути возможной трагедии встали два человека pic.twitter.com/fEUsUCQwjc — Kolyasnikov Sergey (@Zergulio) 15 августа 2019 г.