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11:34   15 Августа 2019
Россия

Черные ящики аварийно севшего Airbus А321 в Подмосковье расшифрует МАК

Черные ящики аварийно севшего Airbus А321 в Подмосковье расшифрует МАК

Бортовые самописцы пассажирского самолета Airbus А321, который после возгорания аварийно сел в кукурузном поле в Раменском районе рядом с аэропортом Жуковский, направят на расшифровку в Межгосударственный авиационный комитет. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Благодаря действиям пилотов, которые посадили самолет в ручном режиме, все выжили. 

«Ящики изъяли и направили на расшифровку в МАК», — сообщили правоохранители. 

В четверг, 15 августа, утром пассажирский самолет Airbus A321, который следовал рейсом Москва — Симферополь, после вылета из аэропорта Жуковский жестко сел в подмосковном поле. Предварительно, в время взлета стая птиц попала в двигатели. Обороты пропали, двигатель заглох. Следователи возбудили уголовное дело.

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Автор: Анатолий Кубарев
#самолет #подмосковье #airbus a321 #межгосударственный авиационный комитет

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