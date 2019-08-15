Венесуэльским судам разрешат ходить через Панамский канал

Несмотря на санкции США в отношении Венесуэлы, Панамский канал намерен и дальше разрешать проход венесуэльским судам, если Каракас будет выполнять необходимые требования и платить. Об этом заявил 14 августа глава администрации канала Хорхе Кихано.

Ранее сообщалось о венесуэльском судне с 25 тысячами тонн соевого жмыха, задержанном в Панамском канале: вице-президент Венесуэлы Делси Родригес назвала это прямым влиянием американской блокады. В руководстве канала ответили, что судно движется в обычном режиме и его не задерживали.

«У нас есть соглашение о нейтралитете, которое подписали и США. Мы должны действовать, руководствуясь этим (соглашением)», — заявил Кихано.

Кихано уточнил, что Панама не поддастся внешнему давлению по вопросам о пользовании Панамским каналом.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов руководства Боливарианской республики, в том числе под санкциями оказалась нефтяная госкомпания PDVSA и центральный банк Венесуэлы. Тогда президентский советник Джон Болтон заявил, что новый документ позволит вводить ограничительные меры не только в отношении венесуэльских структур, но и иностранцев, которые каким-либо образом «предоставляют поддержку» Каракасу.

В феврале политическая ситуация в Венесуэле дестабилизировалась из-за попыток проамериканского оппозиционера Хуана Гуиадо совершить переворот при помощи заинтересованных иностранных структур, но большинство венесуэльцев не согласилось с ним и поддержало легитимного президента Николаса Мадуро, обеспечивающего независимость Боливарианской республики от Вашингтона.

В попытках исказить реальную картину происходящего, западные СМИ активно распространяли лже-новости. Например, вброс о «золоте Мадуро», якобы вывезенном из страны самолетами российской авиакомпании и фейк о так называемой ЧВК «Вагнер», будто бы отправленной в Каракас для охраны президента. Фейки опровергли не только Россия и Венесуэла, но и те издания, что их публиковали.