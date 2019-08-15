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12:06   15 Августа 2019
Весь мир

Дата и формат диалога между властями и оппозицией Венесуэлы остаются неизвестными

Дата и формат диалога между властями и оппозицией Венесуэлы остаются неизвестными

Время и механизм возможного возобновления диалога между венесуэльским правительством и оппозицией остаются неизвестными. Об этом заявил глава оппозиционной Национальной ассамблеи республики Хуан Гуаидо в беседе с радиостанцией Unión Radio 15 августа.

«Мы [оппозиция] будем настаивать на механизмах, которые бы подошли для достижения целей, поставленных венесуэльцами», — добавил он.

Также собеседник подтвердил, что делегация из Норвегии прибыла в Венесуэлу. Она должна поспособствовать возобновлению общения исполнительной власти и ее оппонентов.

Напомним, что в мае на территории Осло состоялись два раунда непрямых переговоров сторон. Норвежское правительство выступило посредником в мероприятиях. Очередной этап стартовал 8 июля в Барбадосе. Президент республики Николас Мадуро тогда не исключил, что диалог может привести к соглашениям. Однако на прошлой неделе правительство отказалось участвовать в переговорах из-за «опасной и грубой» агрессии американцев, которые продолжают санкционную политику.

Дата и формат диалога между властями и оппозицией Венесуэлы остаются неизвестными

В январе текущего года Гуаидо незаконно провозгласил себя временным президентом. Такое заявление поддержали США, а вслед за ними еще ряд стран. Подобным шагом Вашингтон, по сути, подтвердил, что вмешивается во внутренние дела Венесуэлы. Америка не только оплачивает деятельность оппозиционера, но и поддерживает его в информационной сфере.

СМИ Запада регулярно тиражируют недостоверные сообщения, которые не имеют базы, за счет чего быстро опровергаются. Например, вброс о «золоте Мадуро», якобы «вывезенном» самолетами российской авиакомпании, и фейк о так называемой ЧВК «Вагнер», будто бы отправленной в Каракас для охраны президента. Все лже-новости в итоге были опровергнуты, причем не только Москвой и Каракасом, но и ангажированными изданиями, распространившими их. 

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Автор: Анна Манц
#оппозиция #правительство #венесуэла #гуаидо

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