Две белорусские туристки погибли в горах Грузии

Грузинские спасатели нашли пропавших в горах Сванетии трех туристок из Белоруссии. Две из них погибли, одна находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает «Первый канал грузинского телевидения» в четверг, 15 августа.

Раненную девушку и тела погибших доставили в Местию. Отмечается, что спасатели искали туристок с вечера среды, сразу же, как получили уведомление о пропаже иностранцев. Утром в четверг к поискам подключился вертолет пограничной полиции Грузии.

Пропавших белорусских туристок нашли& на горе Тетнульди в Самегрело — Земо Сванети.