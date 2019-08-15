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Две белорусские туристки погибли в горах Грузии

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11:00   15 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Две белорусские туристки погибли в горах Грузии

Две белорусские туристки погибли в горах Грузии

Грузинские спасатели нашли пропавших в горах Сванетии трех туристок из Белоруссии. Две из них погибли, одна находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает «Первый канал грузинского телевидения» в четверг, 15 августа. 

Раненную девушку и тела погибших доставили в Местию. Отмечается, что спасатели искали туристок с вечера среды, сразу же, как получили уведомление о пропаже иностранцев. Утром в четверг к поискам подключился вертолет пограничной полиции Грузии.

Пропавших белорусских туристок нашли& на горе Тетнульди в Самегрело — Земо Сванети.

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Автор: Арсений Аскольский

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