Атамбаев стал фигурантом еще двух дел

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев стал фигурантом еще двух уголовных дел. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката экс-главы государства Сергея Слесарева в четверг, 15 августа.

Атамбаева подозревают в причастности к двум незаконным сделкам с земельными участками, заявил адвокат. По данным фактам «созданы две отдельные следственные группы».

Экс-лидеру за минувшие пять дней вручили уведомления в подозрении в применении насилия в отношении правоохранителей, организации массовых беспорядков, организации убийства, организации покушения на убийство, организации захвата заложников, а также ряда коррупционных преступлений, связанных с ТЭЦ Бишкека и зданием группы «Форум».

Напомним, Атамбаева задержали 8 августа в резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в ходе спецоперации, которая длилась почти сутки.