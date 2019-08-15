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11:21   15 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Атамбаев стал фигурантом еще двух дел

Атамбаев стал фигурантом еще двух дел

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев стал фигурантом еще двух уголовных дел. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката экс-главы государства Сергея Слесарева в четверг, 15 августа. 

Атамбаева подозревают в причастности к двум незаконным сделкам с земельными участками, заявил адвокат. По данным фактам «созданы две отдельные следственные группы». 

Экс-лидеру за минувшие пять дней вручили уведомления в подозрении в применении насилия в отношении правоохранителей, организации массовых беспорядков, организации убийства, организации покушения на убийство, организации захвата заложников, а также ряда коррупционных преступлений, связанных с ТЭЦ Бишкека и зданием группы «Форум».

Напомним, Атамбаева задержали 8 августа в резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в ходе спецоперации, которая длилась почти сутки.

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Автор: Арсений Аскольский
#киргизия #дело #атамбаев

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