Новоявленный «оппозиционер» Оксиморон пришел на незаконный митинг у Мосгорсуда

Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Лавров уверен, что ситуация с мирным договором между Японией и РФ не зашла в тупик

Лавров уверен, что ситуация с мирным договором между Японией и РФ не зашла в тупик

 Мосгорсуд оставил в СИЗО Жукова, призывавшего к беспорядкам на незаконной акции 27 июля

Мосгорсуд оставил в СИЗО Жукова, призывавшего к беспорядкам на незаконной акции 27 июля
Атамбаев стал фигурантом еще двух дел

Атамбаев стал фигурантом еще двух дел

Две белорусские туристки погибли в горах Грузии

Две белорусские туристки погибли в горах Грузии

Вашингтон считает интересным предложение Зеленского расширить «нормандский формат»

Вашингтон считает интересным предложение Зеленского расширить «нормандский формат»

 Дата и формат диалога между властями и оппозицией Венесуэлы остаются неизвестными

Дата и формат диалога между властями и оппозицией Венесуэлы остаются неизвестными
Лавров уверен, что ситуация с мирным договором между Японией и РФ не зашла в тупик

Лавров уверен, что ситуация с мирным договором между Японией и РФ не зашла в тупик

 Мосгорсуд оставил в СИЗО Жукова, призывавшего к беспорядкам на незаконной акции 27 июля

Мосгорсуд оставил в СИЗО Жукова, призывавшего к беспорядкам на незаконной акции 27 июля
Атамбаев стал фигурантом еще двух дел

Атамбаев стал фигурантом еще двух дел

Две белорусские туристки погибли в горах Грузии

Две белорусские туристки погибли в горах Грузии

Вашингтон считает интересным предложение Зеленского расширить «нормандский формат»

Вашингтон считает интересным предложение Зеленского расширить «нормандский формат»

 Дата и формат диалога между властями и оппозицией Венесуэлы остаются неизвестными

Дата и формат диалога между властями и оппозицией Венесуэлы остаются неизвестными
11:09   15 Августа 2019
Россия

Новоявленный «оппозиционер» Оксимирон пришел на незаконный митинг у Мосгорсуда

Новоявленный «оппозиционер» Оксимирон пришел на незаконный митинг у Мосгорсуда

Известный рэпер Оксимирон поучаствовал в незаконной акции у здания Мосгорсуда, где рассматривались апелляции на арест пяти фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля.

Федеральное агентство новостей сообщает, что Оксимирон, возможно, сам предложит залог в два миллиона рублей на одного из арестованных — студента Высшей школы экономики Егора Жукова. Также у здания суда собрались студенты, устроившие накануне демарш в его поддержку вместе с преподавателями. 

Новоявленный «оппозиционер» Оксиморон пришел на незаконный митинг у Мосгорсуда

Помимо Жукова рассматриваются апелляции на арест Даниил Конона, Кирилла Жукова, Алексея Миняйло и Владислава Синицы. Синица проходит по статье об экстремизме после того, как распространял в соцсети призывы к насилию над детьми силовиков, Жукову вменяют участие в массовых беспорядках и применение насилия в отношении полицейского. Четверо арестованы до 27 сентября, Синица — до 3 октября.

Новоявленный «оппозиционер» Оксиморон пришел на незаконный митинг у Мосгорсуда

Всего во время несогласованного митинга 27 июля 14 человек стали фигурантами дела о массовых беспорядках, 13 из них арестовали. Сергея Абаничева, Владислава Барабанова, Ивана Подкопаева и Самариддина Раджабова суд накануне оставил под арестом.

Ранее Сергей Фомин, фигурирующий по делу о массовых беспорядках в столице 27 июля, добровольно сдался полиции и заявил, что Алексей Навальный и Любовь Соболь ответственны за уголовные дела, открытые по статье «Массовые беспорядки».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#москва #россия #арест #политика #митинг #новости #общество #оксимирон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...