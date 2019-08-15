Новоявленный «оппозиционер» Оксиморон пришел на незаконный митинг у Мосгорсуда

Известный рэпер Оксимирон поучаствовал в незаконной акции у здания Мосгорсуда, где рассматривались апелляции на арест пяти фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля.

Федеральное агентство новостей сообщает, что Оксимирон, возможно, сам предложит залог в два миллиона рублей на одного из арестованных — студента Высшей школы экономики Егора Жукова. Также у здания суда собрались студенты, устроившие накануне демарш в его поддержку вместе с преподавателями.

Помимо Жукова рассматриваются апелляции на арест Даниил Конона, Кирилла Жукова, Алексея Миняйло и Владислава Синицы. Синица проходит по статье об экстремизме после того, как распространял в соцсети призывы к насилию над детьми силовиков, Жукову вменяют участие в массовых беспорядках и применение насилия в отношении полицейского. Четверо арестованы до 27 сентября, Синица — до 3 октября.

Всего во время несогласованного митинга 27 июля 14 человек стали фигурантами дела о массовых беспорядках, 13 из них арестовали. Сергея Абаничева, Владислава Барабанова, Ивана Подкопаева и Самариддина Раджабова суд накануне оставил под арестом.

Ранее Сергей Фомин, фигурирующий по делу о массовых беспорядках в столице 27 июля, добровольно сдался полиции и заявил, что Алексей Навальный и Любовь Соболь ответственны за уголовные дела, открытые по статье «Массовые беспорядки».