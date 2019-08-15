Роспотребнадзор рассказал о правилах выбора школьного рюкзака

Специалисты Роспотребнадзора разработали рекомендации по выбору школьного ранца перед началом нового учебного года. Советы опубликовали на сайте службы 15 августа.

Сейчас вопрос формирования и сохранения фигуры и правильной осанки вновь стал актуальным, подчеркивается в публикации. Поэтому важно подобрать ранец, который будет соответствовать требованиям.

На маркировке товара должен быть обозначен возраст ребенка, на которого он рассчитан. Для учеников начальной школы вес пустого портфеля не может превышать 700 грамм, а для ребят из средних и старших классов — не более килограмма.

Для младшеклассников обязательно должна присутствовать твердая спинка, которая будет плотно прилегать с спине и обеспечит равномерную нагрузку. По ширине рюкзак не должен выходить за плечи ребенка.

Роскомнадзор разместил памятку, согласно которой приемлемой высотой портфеля считается 30–36 сантиметров, а шириной — от шести до десяти сантиметров. Вместе с тем, рекомендуемая длина лямок может быть в пределах от 60 до 70 сантиметров, а их ширина — три с половиной.

Портфель, нагруженный учебниками и школьными принадлежностями, должен соотносится с весом ребенка в пропорции один к десяти. К тому же, рекомендуется приобретать рюкзак со светоотражающими элементами спереди, по бокам и сверху. Эксперты советуют отдавать предпочтение легкому и прочному материалу с водоотталкивающем покрытием.