Власти Раменского района помогут пассажирам аварийного Airbus
Врио главы Раменского района Николай Воробьев, где экстренно сел A321 «Уральских авиалиний», рассказал, что власти уже помогают пассажирам этого рейса. По его словам, организован вывоз всех пассажиров в аэропорт, решается вопрос с багажом.
Теперь дальнейшие действия предпринимают руководство «Жуковского», а также сотрудники авиакомпании. В разговоре с «360» Воробьев пообещал, что власти Раменского района будут активно помогать пассажирам рейса.
«Конечно, будем помогать. Слава богу, что нет жертв. Это самое главное. Все остальное — чисто техническое», — подчеркнул он.
Самолет «Уральских авиалиний» выполнял рейс Москва — Симферополь. После отрыва от взлетно-посадочной толпы произошло столкновение со стаей чаек, часть которых попала в двигатель, что привело к перебоям в работе. На борту находились 234 человека, включая экипаж.
По данным Минздрава, после жесткой посадки госпитализированы 23 человека, в том числе беременная женщина. Состояние одной пострадавшей оценивается как средней степени тяжести, другие получили легкие травмы.