Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Власти Раменского района помогут пассажирам аварийного Airbus

Власти Раменского района помогут пассажирам аварийного Airbus

 Пассажиры аварийно севшего лайнера А321 отправятся в Симферополь из Домодедова

Пассажиры аварийно севшего лайнера А321 отправятся в Симферополь из Домодедова
Украинские силовики сожгли дом в ДНР при обстреле

Украинские силовики сожгли дом в ДНР при обстреле

 Атамбаеву инкриминировали еще два эпизода нарушения закона

Атамбаеву инкриминировали еще два эпизода нарушения закона
Более 50 заключенных пострадали в массовой драке в калифорнийской тюрьме

Более 50 заключенных пострадали в массовой драке в калифорнийской тюрьме

Должность начальника штаба обороны появилась в Индии

Должность начальника штаба обороны появилась в Индии
Власти Раменского района помогут пассажирам аварийного Airbus

Власти Раменского района помогут пассажирам аварийного Airbus

 Пассажиры аварийно севшего лайнера А321 отправятся в Симферополь из Домодедова

Пассажиры аварийно севшего лайнера А321 отправятся в Симферополь из Домодедова
Украинские силовики сожгли дом в ДНР при обстреле

Украинские силовики сожгли дом в ДНР при обстреле

 Атамбаеву инкриминировали еще два эпизода нарушения закона

Атамбаеву инкриминировали еще два эпизода нарушения закона
Более 50 заключенных пострадали в массовой драке в калифорнийской тюрьме

Более 50 заключенных пострадали в массовой драке в калифорнийской тюрьме

Должность начальника штаба обороны появилась в Индии

Должность начальника штаба обороны появилась в Индии
10:26   15 Августа 2019
Россия

Пассажиры аварийно севшего лайнера А321 отправятся в Симферополь из Домодедова

Пассажиры аварийно севшего лайнера А321 отправятся в Симферополь из Домодедова

Пассажиров самолета А321, который совершил жесткую посадку в Жуковском Московской области, доставят в столичный аэропорт «Домодедово», сообщил коммерческий директор «Уральских авиалиний» Кирилл Скуратов в беседе с ТАСС 15 августа.

Он отметил, что сперва должен завершиться осмотр у врачей. Семьи с детьми полетят в Симферополь на ближайших рейсах.

«А также после обеда в Домодедово будет направлен резервный борт авиакомпании», — добавил собеседник.

Пассажиры аварийно севшего лайнера А321 отправятся в Симферополь из Домодедова

Ранее в полях Подмосковья совершил жесткую посадку самолет А321 «Уральских авиалиний», который выполнял рейс Москва — Симферополь. После отрыва от взлетно-посадочной полосы воздушное судно столкнулось со стаей чаек, часть которых попала в двигатель и вызвала перебои в работе. На борту находились 234 человека, в том числе члены экипажа и шесть детей.

В пресс-службе министерства здравоохранения рассказали о госпитализации 23 пассажиров, в частности пяти детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Пассажиры аварийно севшего лайнера А321 отправятся в Симферополь из Домодедова

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#домодедово #жесткая посадка #а321 #жуковский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...