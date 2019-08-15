Пассажиры аварийно севшего лайнера А321 отправятся в Симферополь из Домодедова

Пассажиров самолета А321, который совершил жесткую посадку в Жуковском Московской области, доставят в столичный аэропорт «Домодедово», сообщил коммерческий директор «Уральских авиалиний» Кирилл Скуратов в беседе с ТАСС 15 августа.

Он отметил, что сперва должен завершиться осмотр у врачей. Семьи с детьми полетят в Симферополь на ближайших рейсах.

«А также после обеда в Домодедово будет направлен резервный борт авиакомпании», — добавил собеседник.

Ранее в полях Подмосковья совершил жесткую посадку самолет А321 «Уральских авиалиний», который выполнял рейс Москва — Симферополь. После отрыва от взлетно-посадочной полосы воздушное судно столкнулось со стаей чаек, часть которых попала в двигатель и вызвала перебои в работе. На борту находились 234 человека, в том числе члены экипажа и шесть детей.

В пресс-службе министерства здравоохранения рассказали о госпитализации 23 пассажиров, в частности пяти детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.