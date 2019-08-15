После жесткой посадки самолета в Жуковском госпитализированы 23 человека

После аварийной посадки Airbus A321 в Подмосковье госпитализированы 23 человека, из них пятеро детей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ в четверг, 15 августа.

Самолет «Уральских авиалиний» выполнял рейс Москва — Симферополь. На борту находились 234 человека, включая экипаж. После отрыва от взлетно-посадочной толпы самолет столкнулся со стаей чаек, часть которых попала в двигатель, что привело к перебоям в работе. Airbus A321 совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе.

Ранее сообщалось, что лайнер исчез с радаров через минуту после взлета.