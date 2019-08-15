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10:19   15 Августа 2019
Россия

Условия предоставления лесных участков инвесторам в Забайкалье станут жестче

Условия предоставления лесных участков инвесторам в Забайкалье станут жестче

Поручение ужесточить условия пользования лесными участками для инвесторов дал врио главы Забайкалья Александр Осипов, чтобы не допустить нарушений при заготовке леса и деревообработке.

Осипов сообщил, что краевому министерству природы поручен новый экономический подход для выбора инвесторов, которым можно было бы доверить лесной участок в пользование.

«Первым экономическим подходом, который я поручил нашему краевому министерству природы проработать, является предоставление леса на условиях соблюдения всех требований и глубокой переработки организациям или предпринимателям, у которых достаточно средств все организовать должным образом», — заявил Осипов РИА Новостям.

Врио главы региона отметил, что этот момент не контролируется договорами, поэтому механизм потребует нормативной доработки. «И выходит потом, что кто-то вышел с максимальной ценой на торги, забрал лес, а как он потом себя ведет…Вот и попытайтесь у него потом этот лес забрать — суды, обжалования, годы идут, и неизвестно, что происходит», — добавил он.

Условия предоставления лесных участков инвесторам в Забайкалье станут жестче

Также врио главы Забайкалья заявил об усилении соответствующих служб: лесничества и краевых лесных учреждений, в обязанности которых входит восстановление леса и контроль над территорией.

Ранее Осипов запретил местным чиновникам судиться с пострадавшими от весенних степных пожаров жителями региона.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #лес #новости #забайкалье #осипов

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