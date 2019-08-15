Опубликованы результаты десятилетнего исследования здоровья школьников

Сотрудники Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей при министерстве здравоохранения представили результаты исследования заболеваний среди учеников российских школ, сообщает RT 15 августа.

Исследование проводилось с 2005 по 2015 год. В нем поучаствовали 426 школьников из четырех московских образовательных учреждений. Дети были под наблюдением с первого по выпускной классы.

Согласно материалам, у мальчиков и юношей чаще всего обнаруживали язву желудка и двенадцатиперстной кишки, ожирение, плоскостопие, бронхиальную астму и гипертонию. Девочки и девушки чаще всего страдают от недостаточной массы тела, головных болей, неврозов и близорукости.

Специалисты отметили рост распространенности функциональных отклонений почти на 15 процентов. Что касается хронических заболеваний, что их диагностировали в два раза чаще. В первом классе в категорию абсолютно здоровых детей отнесли 4,3 процента испытуемых, однако к концу обучения таковых и вовсе не осталось.

Также исследователи рассказали, какие периоды обучения оказались наиболее напряженными в психологическом плане. Для девушек это оказалось время с девятого по 11-й класс, а для юношей — с первого по третий классы и одиннадцатый.