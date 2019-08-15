Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Власти Раменского района помогут пассажирам аварийного Airbus

Власти Раменского района помогут пассажирам аварийного Airbus

 Пассажиры аварийно севшего лайнера А321 отправятся в Симферополь из Домодедова

Пассажиры аварийно севшего лайнера А321 отправятся в Симферополь из Домодедова
Украинские силовики сожгли дом в ДНР при обстреле

Украинские силовики сожгли дом в ДНР при обстреле

 Атамбаеву инкриминировали еще два эпизода нарушения закона

Атамбаеву инкриминировали еще два эпизода нарушения закона
Более 50 заключенных пострадали в массовой драке в калифорнийской тюрьме

Более 50 заключенных пострадали в массовой драке в калифорнийской тюрьме

Должность начальника штаба обороны появилась в Индии

Должность начальника штаба обороны появилась в Индии
Власти Раменского района помогут пассажирам аварийного Airbus

Власти Раменского района помогут пассажирам аварийного Airbus

 Пассажиры аварийно севшего лайнера А321 отправятся в Симферополь из Домодедова

Пассажиры аварийно севшего лайнера А321 отправятся в Симферополь из Домодедова
Украинские силовики сожгли дом в ДНР при обстреле

Украинские силовики сожгли дом в ДНР при обстреле

 Атамбаеву инкриминировали еще два эпизода нарушения закона

Атамбаеву инкриминировали еще два эпизода нарушения закона
Более 50 заключенных пострадали в массовой драке в калифорнийской тюрьме

Более 50 заключенных пострадали в массовой драке в калифорнийской тюрьме

Должность начальника штаба обороны появилась в Индии

Должность начальника штаба обороны появилась в Индии
10:05   15 Августа 2019
Россия

Опубликованы результаты десятилетнего исследования здоровья школьников

Опубликованы результаты десятилетнего исследования здоровья школьников

Сотрудники Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей при министерстве здравоохранения представили результаты исследования заболеваний среди учеников российских школ, сообщает RT 15 августа.

Исследование проводилось с 2005 по 2015 год. В нем поучаствовали 426 школьников из четырех московских образовательных учреждений. Дети были под наблюдением с первого по выпускной классы.

Согласно материалам, у мальчиков и юношей чаще всего обнаруживали язву желудка и двенадцатиперстной кишки, ожирение, плоскостопие, бронхиальную астму и гипертонию. Девочки и девушки чаще всего страдают от недостаточной массы тела, головных болей, неврозов и близорукости.

Опубликованы результаты десятилетнего исследования здоровья школьников

Специалисты отметили рост распространенности функциональных отклонений почти на 15 процентов. Что касается хронических заболеваний, что их диагностировали в два раза чаще. В первом классе в категорию абсолютно здоровых детей отнесли 4,3 процента испытуемых, однако к концу обучения таковых и вовсе не осталось.

Также исследователи рассказали, какие периоды обучения оказались наиболее напряженными в психологическом плане. Для девушек это оказалось время с девятого по 11-й класс, а для юношей — с первого по третий классы и одиннадцатый.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#исследование #минздрав #школа #заболевания

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...